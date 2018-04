Torino, studentessa trascinata sotto al treno: morta una quindicenne

Lo zaiono le si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata sotto al treno. E' morta così, stamatina, una studentessa quindicenne, sotto gli occhi dei compagni di scuola. L'assurdo incidente mortale è avvenuto alla stazione di Torino Porta Susa. La giovane è rimasta incastrata per ore sotto al convoglio, al binario 4. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarla viva, ma durante il trasporto in ospedale la studentessa è morta.



Gli agenti della polizia ferroviaria sono ora al lavoro per stabilire come la ragazza sia finita sotto il treno, ma dalle prime informazioni sembra che il suo zaino si sia impigliato nel convoglio. Il binario 4 è stato chiuso. I viaggiatori del treno coinvolto hanno proseguito con altri convogli. Non risultano al momento particolari disagi alla circolazione ferroviaria.

Mercoledì 4 Aprile 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 10:07

