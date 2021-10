Sul treno senza mascherina, minaccia la capotreno: «Mio padre è avvocato, ti rovina»

Pretendeva di salire sul treno senza la mascherina e così minacciò la capo treno che glielo negava, dicendole: «Mio padre fa il penalista, ti faccio perdere il posto di lavoro, sei una incapace, io ti rovino». Parole che sono costate la citazione a giudizio, con decreto del procuratore della Repubblica, Lucia Campo, ad una ragazza di 25 di Pescara, figlia di un avvocato.

La ragazza deve rispondere di minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Secondo l’accusa, una volta salita sul treno, continuava a rivolgere parolacce e insulti all capo treno, impedendole di adempiere correttamente alle proprie mansioni. I fatti si verificarono alla stazione di Chieti Scalo il 4 settembre del 2020, nel pieno della pandemia.

Tutto nasce dal fatto che la 25enne vuole salire sul convoglio senza indossare la mascherina e inizia a discutere con il capo treno che non poteva consentirlo. A un certo punto un passeggero offre una mascherina sigillata che la ragazza indossa e sale a bordo. Ma le invettive contro il capo treno proseguono. Intanto arrivano la Polfer e un’ambulanza che soccorre la ragazza per un malore, mentre a causa di tutto ciò il treno parte in ritardo.