Treno Trenord si blocca, i passeggeri scendono e proseguono a piedi: traffico ferroviario interrotto, ritardi fino a 90 minuti

Un guasto al treno, il fumo che invade i vagoni e un bello spavento per i pendolari della linea Domodossola-Milano, che quando il convoglio si è fermato nel tratto tra Busto Arsizio e Legnano, hanno deciso di uscire e proseguire la corsa a piedi. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora. È accaduto stamane intorno alle 8.30.La circolazione, al momento, è ripresa e i disagi sono in graduale risoluzione. All'origine del fatto, un guasto alla linea di alimentazione elettrica di competenza Rfi che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto inizialmente il solo binario dispari.La sospensione totale della circolazione è scattata però circa mezz'ora dopo, quando i passeggeri di un convoglio rimasto bloccato, hanno deciso di scendere sui binari e di percorrere a piedi il tratto fino alla stazione di Legnano. Il blocco ha determinato ritardi di circa 90 minuti, con variazioni e cancellazioni che hanno coinvolto le linee Domodossola-Gallarate-Milano, Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano e Treviglio-Milano-Varese. Da pochi minuti la sede ferroviaria è stata liberata e i treni hanno ripreso la circolazione a binario unico.