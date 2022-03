Treviso, gara clandestina tra auto prima dello schianto che ha ucciso Miriam e Mara

Una sfida tra bolidi sfociata in tragedia. Si fa strada l'ipotesi della gara clandestina alla base del terribile incidente di mercoledì notte sul Terraglio, costato la vita a Miriam Cappelletto, 51 anni, e Mara Visentin, 63, entrambe di Preganziol, in provincia di Treviso. La Bmw M2 nera di Ronnie Levacovic, lanciata a velocità folle (probabilmente a oltre 150 chilometri all'ora), potrebbe non essere la sola che all'1.30 sfrecciava verso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati