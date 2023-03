Treviso incidente, auto contro un albero: morte Barbara Brotto e Eralda Spahllari, avevano 17 e 19 anni, gravi altri due giovani

Due ragazze, una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Gorgo al Monticano (Treviso) a causa dello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano. Le vittime si chiamavano Eralda Spahllari e Barbara Brotto. I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la l'auto, una Bmw, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i due uomini, che sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale. Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le vittime

I quattro, tutti giovani, erano a bordo dell'auto condotta da un 19enne di Pordenone. Per cause in corso di accertamento l'auto è uscito di strada andando a schiantarsi contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo, morte all'istante. Gravemente feriti il 19enne, condotto in ospedale a Treviso, e un 18enne del luogo trasportato in ospedale a Mestre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e i rilievi di legge.

La serata con gli amici

La comitiva di due auto e la serata insieme I ragazzi facevano a quanto pare parte di una comitiva di due auto e si stavano spostando insieme per trascorrere la serata in zona. Sulla Bmw viaggiavano in quattro, mentre altri quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo. Questi ultimi sono a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente.