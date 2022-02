Treviso, casa saccheggiata due volte in 15 giorni: rubati tutti i gioielli di 25 anni di matrimonio

TREVISO - Due furti in casa in due settimane. A Francesco Colaianni e alle moglie, titolare del ristorante Mardivino, non rimane più nulla: l'incasso locale, i gioielli di 25 anni di matrimonio. Tutto rubato. Resta solo l'amarezza: «Siamo devastati». Insieme ai vicini di via Alberti e della zona del Parco Ducale, a Santa Maria del Sile, ha deciso di affidarsi alla vigilanza privata: pagano un vigilante così da scongiurare altri furti....

