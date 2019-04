Domenica 7 Aprile 2019, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'esplosione di casi di tubercolosi, in una scuola in provincia di Treviso. Il contagio, secondo gli accertamenti dell'Asl, è avvenuto a causa di una maestra. Il batterio della tubercolosi è rimasto nascosto per 30 anni nel corpo della docente prima di manifestarsi con febbre altissima e tosse nella donna. Poi di seguito si sono ammalati otto alunni e una seconda maestra.A quel punto è scattato l'allarme per tutti gli 800 alunni della scuola elementare Motta di Livenza. In tutto sono 36 le persone (considerando anche maestre, bidelli e personale ausiliario, che sono risultate positive al contagio.