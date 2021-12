Treviso, Maria Grazia accompagna la figlia all'altare: malata di cancro muore dopo poche ore

Maria Grazia Spallina ha realizzato il suo sogno e regalato il dono più prezioso a sua figlia. La donna di 68 anni, malata di cancro, ha accompagnato la figlia all'altare nel giorno più bello della sua vita, ma anche il più triste. Maria Grazia, poco dopo, ha avuto un malore ed è morta.

È accaduto sabato 11 dicembre a Godega, in provincia di Treviso. La donna ha avuto il tempo di vivere l'emozione di vedere sua figlia sposarsi, ma poi la grave malattia le ha strappato la vita. Un malore improvviso e, dopo la gioia del giorno più bello, la corsa verso l'ospedale di Conegliano. Ma per Maria Grazia non c'è stato niente da fare.

«Ha raccolto le sue ultime forze rimaste per farmi, con la sua presenza, l'ultimo regalo», ha detto la figlia neosposa, come riporta La Tribuna di Treviso. Tutto è accaduto nel giro di poche ore. Sabato mattina, nella chiesa di Godega, si era celebrato il matrimonio. La sera, poi, durante i festeggiamenti, il malore che non ha lasciato scampo alla donna. Maria Grazia, siciliana, era originaria di Villarosa, in provincia di Enna. In cura al Cro di Aviano (Pordenone), era malata da tempo, ma ha comunque vissuto le sue ultime ore con quella gioia che solo il matrimonio di una figlia può dare.