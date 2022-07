Un uomo è morto dentro al Tribunale di Milano. Non si conosce ancora l'identità. È precipitato dai piani alti del Palazzo di Giustizia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari. Sul posto il 118 e i carabinieri, che indagano sull'accaduto. Sarebbe un avvocato e si sarebbe suicidato per motivi personali ed economici. La vittima aveva uno studio legale nel Milanese, ma non esercitava più la professione da otto anni. L'uomo era stato sospeso a tempo indeterminato dall'Albo per il mancato pagamento delle quote.

APPROFONDIMENTI RHO Milano, incidente tra auto e monopattino: morto ragazzo di 20 anni ROMA Roma, picchiato a sangue per un monopattino da due romeni: volevano... IL FOCUS Roma, nel 2024 ticket per il Centro. Monopattini, via alla stretta

Milano, incidente tra auto e monopattino: morto ragazzo di 20 anni

L'uomo è precipitato nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, l'area è stata transennata.

Tony Binarelli, morto il mago della tv: aveva 81 anni. Un anno fa disse: «Temo la malattia»

Aveva un biglietto in tasca, nel quale annunciava il suicidio. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Cristiana Roveda. Dai primi accertamenti sembra che oggi l'uomo non avesse udienze.