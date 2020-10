Covid in Tribunale, caso sospetto a Roma: un avvocato portato via in ambulanza

Intervento del 118 oggi in Tribunale a Roma per un caso sospetto nella palazzina B della città giudiziaria. Un avvocato, a quanto si apprende, ha accusato un malore e dopo i primi accertamenti è risultato avere la febbre.

Covid a Roma, avvocati positivi in tribunale: denunciati, dipendenti in quarantena

È scattato così il protocollo di sicurezza Covid con l'intervento del personale sanitario in tenuta anticovid nel tribunale di piazzale Clodio che ha portato via l'uomo in ambulanza. Ora sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambiente tra cui l'ascensore utilizzato dall' avvocato e l'area esterna della prima Corte d'Assise dove l'uomo ha avuto il malore.

Roma, coronavirus: dipendenti del tribunale contagiati da avvocati positivi

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA