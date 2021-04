Trieste, esplosione in una casa: morto un giovane, ferita una donna. Ipotesi fuga di gas

Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'esplosione verificatasi in un appartamento nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino a Trieste. Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi.

Incendio in una casa per anziani nel Veronese: 90 ospiti sistemati in strada, due feriti

APPROFONDIMENTI CAMPO DE' FIORI Roma, si getta dal balcone per sfuggire alle fiamme in casa: muore... CHIOGGIA Chioggia, padre e madre muoiono di Covid: dopo due mesi la figlia...

Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri, sanitari del 118. L'esplosione si è verificata intorno alle 13 e sarebbe avvenuta all'ultimo piano di uno stabile di via del Ponzanino. Secondo quanto si è appreso, il corpo della vittima sarebbe stata trovato carbonizzato dagli uomini dei soccorsi. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale di Cattinara.

Fedriga: «Un dramma»

«Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione. È un dramma». Lo ha detto il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in diretta dai microfoni dell'emittente televisiva locale Telequattro.