Trieste, uomo accoltella il figlio e lo uccide

Omicidio a Trieste: un uomo ha ucciso il figlio a colpi di coltello. È accaduto nel primo pomeriggio in via Stuparich, 14, a Trieste. L'omicida sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, e portato via in manette.

La vittima era già deceduta quando sono arrivati ambulanza, polizia e carabinieri; sarebbe stata colpita più volte con un'arma da taglio. Sia l'omicida che il figlio sarebbero stranieri e connazionali.

Vittima e omicida non sono stati ancora identificati precisamente, dunque si attendono le formalità di rito per indicare con esattezza se sia stato il padre a uccidere il figlio oppure viceversa, oggi, a Trieste. Sul posto intanto è giunto anche il medico legale che sta compiendo un primo esame superficiale sul corpo della vittima, e la Polizia scientifica che ha avviato i rilievi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito chiaramente urla e i rumori tipici di una colluttazione.