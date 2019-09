TripAdvisor, bloccate 1 milione di recensioni false: retrocessi quasi 35mila profili «business»

TripAdvisor ha bloccato più di 1 milione di recensioni false che non hanno quindi mai raggiunto la piattaforma. È quanto emerge dal Report sulla Trasparenza delle Recensioni pubblicato oggi dain cui si evidenzia che il 2,1% di tutte leinviate al sito nel 2018 è stato identificato come falso, ma la piattaforma sottolinea che «la maggior parte di queste recensioni non è mai stata pubblicata» dal sito di viaggi a cui milioni di viaggiatori in tutto il mondo si affidano per le sue recensioni.Entrando nel dettaglio, il report segnala che sono 66 milioni le recensioni inviate anel 2018 dalla community globale di viaggio. Ognuna è stata analizzata utilizzando una tecnologia avanzata di individuazione frodi e 2,7 milioni di recensioni sono state soggette a un'ulteriore valutazione umana da parte dei moderatori dei contenuti. Inoltre, il 4,7% di tutte le recensioni inviate al sito è stato respinto o rimosso dalla tecnologia avanzata di analisi di TripAdvisor oppure manualmente dal team di moderazione. Sono diversi i motivi per cui TripAdvisor respinge o rimuove le recensioni e vanno dalla violazione delle linee guida a casi di frodi sulle recensioni.Gli analisti del Report sulla Trasparenza delle Recensioni di TripAdvisor hanno rilevato anche che solo una piccola parte di tutte le recensioni inviate - il 2,1% - è stata giudicata falsa e la maggioranza di queste (73%) è stata bloccata prima di essere pubblicata. «Il che significa che abbiamo impedito che più di 1 milione di recensioni false fossero mai pubblicate su TripAdvisor» sottolineano. E ancora. L'analisi evidenzia che meno dell'1% delle recensioni è stato segnalato dagli utenti o dai business per potenziale violazione delle linee guida di TripAdvisor.Il team di moderazione dei contenuti ha controllato la maggior parte di queste segnalazioni della community entro 6 ore dal loro invio. Infine, 34.643 business sono stati soggetti a penalizzazioni in classifica, che consistono in una diminuzione della posizione nella classifica di popolarità o dei viaggiatori sul sito. «Le penalizzazioni in classifica sono applicate quando un business è colto a tentare di postare recensioni false».