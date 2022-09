Vanessa Porrea, tronista di Uomini e Donne perseguitata per tre anni da uno stalker

Tempestata di messaggi sui social, pedinata, attesa davanti al negozio o sotto casa, provando anche a contattarla suonando al citofono. Un vero inferno per Vanessa Porrea, bellissima quarantenne di Tortoreto, in provincia di Teramo, di professione commerciante ma anche personaggio dello spettacolo, visto che fino a quattro anni fa è stata per un anno intero tronista di Uomini e Donne, ha denunciato per stalking l’uomo che per tre anni l’ha perseguitata, prima e durante il periodo di successo nella trasmissione di Maria De Filippi.

La denuncia ai carabinieri dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne risale all’inizio del 2019. Solo di recente però, causa Covid e cambiamento in corsa dei giudici, la vicenda è entrata nel vivo del processo al Tribunale di Teramo. Sotto accusa il 46enne di Brescia, Pierpaolo Bossini, che deve rispondere del reato di atti persecutori. Secondo l’accusa tra il 2016 e febbraio 2019, il bresciano, essendo venuto a conoscenza dell’interruzione della precedente relazione sentimentale della donna, avrebbe iniziato a perseguitarla con «reiterate condotte intrusive» nella sua sfera privata.

Vanessa Porrea era arrivata al punto da non poter più uscire di casa per evitare il molestatore seriale, vivendo perennemente in uno stato d’ansia e di limitazione, considerando anche il fatto che la donna è madre di una ragazza adolescente e un ragazzo più grande. L’inferno è terminato agli inizi di febbraio del 2019, quando il Tribunale di Teramo ha emesso prima un divieto di avvicinamento nei confronti dello stalker e poi, all’ennesima violazione, l’arresto come aggravamento della misura cautelare. Il processo con le altre testimonianze riprenderà nella prossima udienza già fissata per novembre.