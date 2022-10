Hotel da incubo a Roma, prenota albergo a 4 stelle e trova capelli sugli asciugamani

Hotel da incubo a Roma. «Sto per vomitare», dice Nunzio attraverso il suo profilo Tiktok. Perché? «Ho prenotato un albergo a 4 stelle nella Capitale», ma non ha trovato quanto si aspettava. «Sporco ovunque». Per lui la stanza è una "camera mortuaria". I letti, tre, sono uno accanto all'altro: senza spazi. La porta d'ingresso alla stanza è rovinata in più parti, con la copertura del legno divelta e il nastro adesivo a ripararla. Ma c'è anche di peggio

Dormire in aereo, ecco i 10 consigli per riuscire a riposare in volo: no all'alcol e ai sonniferi

Hotel da incubo a Roma, il video su Tiktok

Nel filmato si vedono capelli per terra. E anche sugli asciugamani che dovrebbero essere puliti. Poi c'è la spazzola per pulire i sanitari senza manico, il frigobar rotto (senza nulla all'interno) e il Phon che non funziona. Ma ci sono anche tanti altri difetti che rendono la permanenza nella struttura non piacevole.

I criteri per l'assegnazione delle stelle

Come vengono assegnate le stelle ad un albergo? La disciplina è regolamentata dal decreto del 21 ottobre 2008, che ha definito i parametri nazionali per suddividere gli hotel sulla base dei servizi che offrono. Quali sono i requisiti che deve avere un hotel a 4 stelle? Eccoli indicati di seguito:

Camere singole di almeno 9 mq

Camere doppie di 15 mq Servizio di ricevimento 16 ore su 24

Disponibilità di un addetto per le ore restanti

Pulizia delle camere una volta al giorno, più un riassetto pomeridiano

Bagno completo in tutte le camere

Camere fornite di televisore, rete Tv satellitare, telefono, connessione ad internet, frigo bar e poltrona

Riscaldamento e climatizzazione presenti in tutte le aree comuni

Servizio trasporto bagagli

personale conosce almeno due lingue estere e indossa la divisa

Servizio fax, fotocopie e internet, lavaggio e stiratura di vestiti

Parcheggio auto dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere

Almeno una sala meeting

Ma c'è un requisito che manca. Ovvero le stelle non sono sinonimo di qualità, ma di quantità di servizi.