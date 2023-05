​Operaio trova un portafoglio abbandonato e lo porta ai Carabinieri. Il proprietario chiede di incontrarlo per ringraziarlo

SAN FIOR (TREVISO) - Trova un portafoglio a terra e lo consegna ai Carabinieri. Il proprietario chiede di incontrarlo per ringraziarlo. Gesto di alto senso civico da parte di un operaio 30enne di origini gambiane che nei giorni scorsi, in sella alla sua bicicletta, ha raggiunto da San Fior la caserma dei Carabinieri di Conegliano per consegnare un portafoglio contenente documenti ed effetti personali e la somma di 150 euro in contanti.

Roma, presa la borseggiatrice cubana incubo dei locali in Centro: fermata da un cameriere (grazie a uno sgambetto)

Grande il sollievo del proprietario che aveva smarrito il portafoglio, uno studente universitario della zona, quando i militari dell'Arma lo hanno chiamato per comunicargli il ritrovamento del medesimo da parte dello straniero, che il giovane ha poi voluto ringraziare personalmente.