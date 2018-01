Australiani trovano 3500 euro in strada a Venezia: «Restituirli? Ce ne andiamo a cena»

Sabato 6 Gennaio 2018, 04:55 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Inaspettato colpo di fortuna per dueche, ieri, hanno rinvenuto una mazzetta da 3.500 euro per terra, in campoA raccontare l’insolito episodio è un veneziano che lavora a poca distanza, al quale gli australiani hanno chiesto aiuto per accertare l’autenticità delle banconote. «Ho consigliato loro di rivolgersi alla polizia in quanto quel denaro poteva essere il bottino di un furto, abbandonato dai ladri nella fuga». Ma, a quanto pare, la coppia aveva intenzioni diverse: «Stasera sappiamo dove andare a mangiare», hanno risposto al veneziano.