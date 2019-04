Sono stati rivenuti stamane nel lago di Como due cadaveri. Il primo è di una donna di circa 70-80 anni di età, e stando ai primi esami sarebbe morta da non più di un giorno. Nessuna indicazione sull'identità dato che non sono stati trovati documenti che possano identificarla.



Il corpo sarebbe stato portato a riva dalla corrente e scoperto verso le 9. Il secondo corpo è stato trovato dopo circa mezz'ora da un pescatore al largo, in avanzato stato di decomposizione. Dopo aver avvisato la polizia, lo ha portato a riva. Si tratta di R.M. classe 1961 nato a Lecco e senza fissa dimora. Non si ritiene, considerato il diverso stato di decomposizione, che i due fatti siano collegati.

Martedì 30 Aprile 2019, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA