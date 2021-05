Trovato morto in casa a 44 anni: lo ha scoperto il padre che non aveva più notizie di lui

E’ stato trovato senza vita in casa a Giulianova, nella stanza da bagno, Reginaldo, Di Dante di 44 anni, figlio adottivo dei coniugi Di Sante, lei ex mastra mentre lui è stato titolare di casa Moderna. E’ stato quest’ultimo che, non vedendolo in casa, lo ha cercato e trovato morto nel bagno. I carabinieri, intervenuti sul posto, d’accordo con il magistrato di turno, hanno deciso di trasferire la salma all’obitorio dell’ospedale di Teramo per procedere innanzitutto all’ispezione cadaverica. Si pensa ad un infarto o ad un aneurisma. Il cugino, il noto avvocato Pasqualino Di Sante era morto cinque giorni fa al Sant’Orsola di Bologna pe una grave malattia

