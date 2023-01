Soccorse bimba schiacciata dall'altalena: l'infermiere trovato morto in casa

Fra i primi soccorritori di Alessia, la bimba di 12 anni, schiacciata da un'altalena a San Pelino, il 31 agosto dell'anno scorso, c'era un infermiere che si trovava a pochi passi dall'oratorio, Amleto Magnante, 43 anni del posto. Ieri mattina il 43enne è stato rinvenuto privo di vita nella sua camera da letto. Sono stati i genitori a trovare il corpo dell'infermiere e a lanciare l'allarme, ma i soccorsi sono stati inutili. Sul posto oltre al personale medico del 118 che ha accertato la morte anche gli uomini del Commissariato di polizia di Avezzano per i rilievi di legge. C'è il sospetto che Amleto si sia tolta la vita per motivi ancora in corso di accertamento. Sembra che non abbia lasciato scritti di nessun genere anche perché l'altra sera, dopo aver cenato con i genitori, si era ritirato nella sua camera da letto dopo aver lasciato la buona notte.

L'infermiere lascia due figli in tenera età e la moglie, con un passato pieno di bei ricordi. Nel 2022 era diventato noto alle cronache per avere assistito fino agli ultimi secondi Alessia, la bimba morta sotto la trave staccata da un'altalena. Era stato il primo a soccorrere, nell'oratorio della parrocchia di San Pelino, la bambina di 12 anni ferita a morte dopo essere stata travolta dall'altalena in legno sulla quale stava giocando, la cui struttura ha ceduto all'improvviso. L'operatore sanitario è intervenuto quando ha sentito gridare il nome della bambina dalle tante persone che hanno assistito alla tragedia. Ora in molti ricordano quei momenti e gli amici di San Pelino non riescono a spiegarsi il tragico gesto di Amleto. Tanti gli amici del 43nni oltre ovviamente ai genitori e ai parenti caduti nella sconforto più totale una volta appreso il tragico evento. La salma è stata esposta alla casa funeraria Rossi in Via Nuova e domani alle ore 9 si terrà il rito funebre nella chiesa San Michele Arcangelo di San Pelino.