Giovedì 4 Gennaio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truccava il numero delle giocate e ciò è costata la denuncia per un 34enne di Veroli. Gli agenti della squadra Volanti di Frosinone hanno denunciato per frode informatica il titolare di una Sala Slot VLT. Nell'ispezionare la saletta server ubicata nella parte retrostante il locale, sono stati rinvenuti 5 telecomandi. Da accertamenti è emerso che gli stessierano utilizzati dal gestore per manomettere il numero delle giocate reali, traendone un ingiusto profitto. È così scattata la denuncia per l'uomo, e il sequestro del materiale che serviva per compiere la truffa.