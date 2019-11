Roma, truffa da 30mila euro ai danni del 76enne che l'aveva aiutata: arrestata una romena

Ha approfittato del buon cuore di un 76enne che per quasi due anni le ha consegnato somme sempre più ingenti di denaro. Secondo gli investigatori ammoneterebbe a oltre 30mila euro la cifra che una 33enne romena avrebbe sottratto con l'inganno ai danni dell'uomo. I due si erano conosciuti a Piazza Bologna dove la donna chiedeva l'elemosina. L'anziano signore l'aveva rifocillata con una bevanda calda e qualcosa da mangiare ma da quel momento lei aveva cominciato a fare richieste sempre più pressanti. Una prima volta il denaro le serviva per pagare l'affitto di una stanza, in un altro caso per pagare un avvocato, necessario per risolvere dei problemi giudiziari, altre volte ancora serviva per versare una caparra necessaria ad affittare un nuovo appartamento. A queste, si aggiungevano i regali che l'uomo le faceva costantemente.

LEGGI ANCHE Si finge tecnico del gas e truffa gli anziani a Roma: arrestato dopo 10 colpi

Richieste continue e costanti in aggiunta a regali che l'uomo sistematicamente le faceva. La truffa è andata avanti per diverso tempo, L'ultima richiesta tuttavia è stata fatale per la donna. L'impiegata della banca, alla quale l'anziano si era rivolto per prelevare l'ennesima somma di denaro, necessario questa volta per sbloccare una polizza assicurativa emessa a suo favore pari a 30.000 euro, si è insospettita e ha chiamato la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito hanno così hanno organizzato un incontro esca, organizzato a Piazza Istria, fra l'uomo e la sua aguzzina. Consegnata la busta con 5.490 euro in contanti nelle mani della donna, costantemente monitorata dai poliziotti nel corso dell'operazione, questa è stata fermata e denunciata per il reato di truffa.

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA