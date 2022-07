Truffa su Airbnb a Porto Cervo, affitta una casa da 3000 euro a notte ma non esiste

Case vacanza inesistenti. Truffa su Airbnb a Porto Cervo per una influencer di TikTok. Aveva prenotato una casa da 3000 euro a notte, ma una volta arrivata sul posto ha scoperto che non esisteva. Insieme a lei sono stati vittime del raggiro anche il fidanzato e alcuni amici che intendevano passare quest'estate in Sardegna. Felisja Piana, in arte Fishball, ha denunciato quanto le è accaduto sulla piattaforma cinese. Mentre si trova in macchina, sulle note di RITA-E-SASA (la donna diventata famosa sul web per le sue imprecazioni), ha raccontato l'episodio.

Truffa su Airbnb a Porto Cervo, la soluzione

Fishball è riuscita a trovare una soluzione per continuare a trascorrere l'estate in Sardegna. Vacanze salve. «Abbiamo trovato un'altra casa», spiega su TikTok. Anche se non è stato facile.«Difficilissimo trovare case in questa zona in questo periodo». Poi mostra il nuovo appartamento affittato (sempre di lusso). Sullo sfondo il mare, mentre in primo piano la piscina. Una villa molto grande, con tutti i comfort. «Abbiamo risolto, anche se c'è costato 5 ore di macchina questo scherzetto».

Il rimborso

Sospiro di sollievo per il gruppo. «Almeno ci rimborsano», scrive Fishball nei commenti. Anche perché Airbnb ha una politica chiara che si legge sul sito. Tutti i problemi devono essere segnalati «entro e non oltre 72 ore». Poi sarà la società a valutare. «Se riterremo che il soggiorno sia stato interrotto a causa di un problema di Viaggio, riconosceremo un rimborso totale o parziale e, a seconda delle circostanze, potremo aiutare l'ospite a trovare alloggi di livello simile o migliore». Quanto? «L'importo rimborsato dipende dalla gravità del problema di Viaggio, dall'impatto sull'ospite, dalla parte del soggiorno interessata e dal fatto che l'ospite lasci o meno l'alloggio. Se l'ospite decide di lasciare l'alloggio a causa del Problema di Viaggio e ci contatta, lo aiuteremo a trovare un alloggio simile o migliore per le restanti notti del soggiorno».

Le reazioni

C'è chi fa dell'ironia a quanto accaduto alla giovane. «Per 3000€ ti avevano truffato anche se non esisteva». E chi, invece, ha subito lo stesso. «Successo a Parigi, arriviamo al tramonto e scopriamo che la casa non esisteva». Poi c'è chi consiglia di usare altre piattaforme. Ma non si è mai al riparo. La truffa è sempre dietro l'angolo.

Chi è la vittima Fishball

Nata a Sassari il 16 aprile del 1994, ha fatto parte delle Suicide Girl: un sito di foto erotiche (non, però, ma a sfondo sessuale). La svolta nel 2018. Lascia la carriera di modella e inizia a cantare. Tra le sue hit: Cuba, Me Gusta, Lo So Fare. L’idea per il suo nome d’arte? Viene da un amico, che la chiamava “pesce palla“. È conosciuta per i suoi tatuaggi: ne ha uno a forma di teschio in ricordo del padre scomparso.