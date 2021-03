Truffe con le auto a noleggio, tre arresti

Noleggiavano le auto e poi le mettevano in vendita, incassando l'anticipo degli ignari acquirenti. Questa mattina, i carabinieri della stazione di Mesagne, coadiuvati dai colleghi delle compagnie di Bergamo e Anzio, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti del 32enne Cosimo Facecchia, del 37enne Antonio Cleti, e del 39enne Ivan Carriero, tutti di origine mesagnese e residenti rispettivamente ad Anzio (Roma), Nembro (Bergamo) e Mesagne, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa nella compravendita di autovetture, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Nell’ambito della medesima indagine, sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale una 57enne bergamasca, una 41enne e un 60enne mesagnesi, nonché un 51enne latianese.

La truffa

In particolare, dall'attività investigativa è emerso che, tramite la società di Facecchia, venivano pubblicati su internet (Facebook, Autoscout, Subito) annunci fittizi di vendita di auto di grossa cilindrata e alto valore economico, che in realtà erano state noleggiate per l’occasione. Una volta ottenuto l'interesse dell'acquirente, Cleti e Carriero concordavano un appuntamento per far visionare e provare l’autovettura in questione. L'acquirente, dopo aver esaminato l’auto, versava l'importo pattuito sul conto corrente di Facecchia, il quale girava la somma su un altro conto corrente intestato ai soggetti deferiti in stato di libertà, incassando, successivamente, da questi, il denaro contante riciclato. I presunti truffatori provvedevano, quindi, a rimuovere l’annuncio fittizio senza consegnare l’auto al promissario acquirente che veniva, invece, restituita alla società di noleggio.

Il giro d'affari

Le indagini hanno consentito di scoprire complessivamente cinque truffe consumate e sono ancora in corso approfonditi accertamenti patrimoniali nei confronti degli indagati. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA