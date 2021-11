Oro per pagare il corriere, la truffa sventata dalla madre della sindaca

Ha ricevuto una chiamata da un uomo che, spacciandosi per suo nipote, le ha chiesto di pagare un pacco dal valore di 400 euro a un corriere che sarebbe arrivato di lì a poco. Quando l'anziana ha risposto che non aveva soldi contanti in casa, l'interlocutore le ha detto che il corriere avrebbe anche accettato dell'oro, ma a quel punto la donna ha capito che si trattava di un tentativo di truffa.

Protagonista della vicenda, la madre della sindaca di Amelia, Laura Pernazza. Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook istituzionale, il primo cittadino ha voluto raccontare il fatto «affinché si possano mettere in guardia tutte le persone anziane».

«Purtroppo - commenta Pernazza - le truffe ad anziani sono all'ordine del giorno e per questo insieme alla compagnia dei carabinieri di Amelia stiamo programmando ad Amelia e frazioni degli incontri con la popolazione affinché tutti possano essere più consapevoli di quello che questi delinquenti architettano a danno dei più deboli e soprattutto come ci si può difendere». L'appello finale rivolto dalla sindaca è quello di stare «in guardia».