Soldi per i bambini ammalati di cancro: è boom di truffe

Lunedì 7 Ottobre 2019, 07:30

Fabio De Giorgio è reduce da una notte insonne. Da presidente dell'Aricoms, associazione no-profit di impegno socio-sanitario per bambini ammalati di cancro attiva dal 2005, ha dovuto tamponare l'ultima denuncia per truffa a un suo operatore in provincia di Foggia. «Una pecora nera, che ha usato il nome dell'associazione per raccogliere fondi in modo irregolare» spiega. E solleva il coperchio su una realtà eterogenea dove a chi si muove con trasparenza e altruismo corrispondono anche millantatori e speculatori sulla pelle della sofferenza.