Truffa dello specchietto: due napoletani in trasferta denunciati a Scauri

Sabato 17 Agosto 2019, 15:44

Denunciate per tentata truffa due persone della provincia di Napoli. È accaduto a Scauri di Minturno, in provincia di Latina. Al termine di una meticolosa attività investigativa, i carabinieri del locale nucleo operativo radio mobile, hanno denunciato due campani di 31 e 32 anni che, nel corso della nottata, mentre percorrevano la via Appia, a bordo di un’autovettura, hanno fermato le auto condotte rispettivamente da un 73nne e da un 28enne, cercando di indurre entrambi i conducenti, con artifizi e raggiri, a farsi consegnare la somma 70 euro per il presunto danno relativo alla rottura, in realtà mai avvenuta, dello specchietto laterale. La successiva perquisizione personale a cui sono stati sottoposti i due uomini ha permesso di rinvenire la somma di 560 euro, provento di illecita attività, sottoposta a sequestro. Inoltre, uno dei due truffatori, è risultato positivo agli accertamenti etilometrici ed i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed al sequestro amministrativo del veicolo. I due sono stati proposti per la sottoposizione alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Minturno.