Truffa Whatsapp rosa, la polizia avverte: «Non cliccate su quel link»

La truffa scorre sul web. Banale ma efficace per ricordare a tutti quanto una piccola distrazione può costare caro, in termini economici. Ad avvertire i consumatori ci pensa la polizia che, con l'Agente Lisa il profilo social dedicato a questo servizio, avverte della nuova truffa organizzata su internet. "Whatsapp rosa" è il nuovo modo creato dai cyber-truffatori per intascare denaro dalle tasche virtuali degli utenti e violare la privacy di milioni di persone. Ecco di cosa si tratta: "Sta girando una nuova truffa su Whatsapp. Vi arriva un link che vi invita a scaricare la nuova versione rosa (invece che il solito verde). Non cliccate. Se lo fate, installate un’applicazione che sparisce subito dal vostro schermo ma che rimane attiva e silente".

APPROFONDIMENTI UMBRIA «Conti svuotati»: Perugia, allarme per la truffa del... LIVORNO Livorno, conserve realizzate con pomodoro estero ma vendute come... APP WhatsApp, ecco la funzione per gestire la velocità dei...

WhatsApp, ecco la funzione per gestire la velocità dei messaggi vocali

Con queste parole l'"Agente Lisa" spiega dettagliatamente come la truffa "Whatsapp Rosa" si sia lentamente propagata lungo la rete: "Questa applicazione carpisce i vostri dati sensibili, la vostra rubrica. I truffatori, a quel punto, possono anche mandare messaggi ai vostri contatti, a vostro nome, dove con vari espedienti cercano di farsi mandare denaro o di rubare anche a loro i dati sensibili. Quindi mi raccomando: NON CLICCATE SUI LINK CHE VI ARRIVANO via mail, via sms, via chat e siete a posto". Tutto chiaro no?