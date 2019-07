È terminata nei pressi di Fiumicino (Roma), in un supermercato del Parco Leonardo, la latitanza di Gianni Siciliano, classe 1982, originario della provincia di Cosenza e considerato un vero e proprio «re delle truffe online», tanto da aver collezionato negli anni numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere, il cui cumulo ha fatto scattare l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ottobre del 2014 ed al quale Siciliano era riuscito a sottrarsi fino all'epilogo odierno.



Gli operatori della Polizia Postale di Cosenza e della Stazione Carabinieri di Torano Castello (Cosenza), coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza e coadiuvati da personale dei Compartimenti Polizia Postale di Reggio Calabria e di Roma, con l'ausilio del Servizio Polizia Scientifica di Roma e della Stazione Carabinieri di Fiumicino, lo hanno infatti scovato e arrestato.

Sabato 6 Luglio 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA