Si tuffa in mare, ma l'acqua è troppo bassa: 12enne resta paralizzata

ari.

Giovedì 23 Agosto 2018, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era tuffata in mare dalla barca, ma il fondale era troppo basso e dopo aver battuto la testa, è rimasta paralizzata. L'incidente è avvenuto a fine luglio e ieri una bambina di 12 anni è stata trasferita dall'elisoccorso regionale all'ospedale Niguarda di Milano, Unità spinale.La 12enne era ricoverata al Brotzu, nel reparto di Pediatria, da fine luglio, cioè dal giorno in cui è avvenuto l'incidente, il 30 a Carloforte. Da quanto si è appreso, la 12enne si trovava a bordo di una barca con il padre, il natante era ancorato vicino alla costa dove il fondale era molto basso. La bambina si è tuffata in acqua e ha battuto la testa, rimanendo paralizzata. È stato lo stesso familiare a soccorrerla e chiamare il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza, ma viste le gravi condizioni in cui versava la minore è stato richiesto l'immediato intervento dell'elisoccorso.La Capitaneria di porto di Carloforte ha facilitato l'intervento dei soccorsi, consentendo l'ingresso in sicurezza dell'ambulanza in porto a Carloforte e il successivo atterraggio dell'elicottero che l'ha poi trasportata a Cagli