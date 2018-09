Tunisino si denuda in una fontana e si lava le mutande: «È già stato espulso varie volte»

Un, immigrato irregolare, sarà probabilmente espulso dal Paese per aver dato "spettacolo" quest'oggi in centro a Matera: l'uomo si è infatti denudato per fare il bagno nella storica Fontana Ferdinandea, nella centralissima piazza Vittorio Veneto, approfittando inoltre dell'occasione per lavare anche la sua biancheria intima. La segnalazione di un cittadino al 113 ha fatto scattare l'intervento della Polizia.Gli agenti sono giunti sul posto e gli hanno chiesto di seguirlo in Questura poiché era privo di documenti. Hanno poi accertato che si tratta di un immigrato irregolare con diversi 'alias' (in passato ha declinato differenti generalità). Privo di passaporto, dagli accertamenti fatti con i rilievi dattiloscopici risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti, danneggiamentiGli sono state contestate due violazioni amministrative per atti contrari alla pubblica decenza e per essersi immerso nella fontana storica, gesto quest'ultimo sanzionato dal regolamento comunale. Nei suoi confronti si procederà con l'emissione di un altro provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Matera e con il conseguente ordine del Questore ad abbandonare il territorio dello Stato. Non può essere adottato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera poiché l'uomo è privo di passaporto.