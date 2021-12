Turismo, l'anno nero: «La ripresa non si vede». Pioggia di cancellazioni

Valanghe di disdette anche a costo di caparre perse: la variante Omicron dilaga sempre più e gli italiani hanno deciso di mettersi in lockdown da soli in queste festività. Per tutte le attività legate al turismo è stata la mazzata definitiva che ha reso il 2021 «un anno disastroso»: il settore chiuderà l’anno con 120 milioni di presenze che mancheranno all’appello rispetto al 2019 (pre-Covid) e 60 milioni di arrivi in meno. Anche i viaggi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati