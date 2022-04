Pasqua, le regole per viaggiare dall'Europa agli Usa (occhio alla durata del Green Pass)

Si comincia a Pasqua, poi sarà un crescendo fino all'avvio dell'estate: sì, viaggiare. Il Covid non molla, lo scenario ucraino preoccupa, ma già in questa settimana in molte località turistiche italiane solo qualche mascherina qua e là farà capire la differenza con le festività pasquali del 2019, le ultime "normali" prima della pandemìa. Poi certo, in tasca o sul cellulare serve sempre il Green Pass.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati