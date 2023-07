Turista israeliana accoltellata a Termini, Chomiak condannato a 7 anni e quattro mesi con rito abbreviato

Il gup di Roma ha condannato a sette anni e quattro mesi in abbreviato Alexander Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio della turista israeliana accoltellata a Roma Termini il 31 dicembre scorso. Per il giovane, accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria, il pm Nicola Maiorano aveva chiesto otto anni e otto mesi di carcere.

Chomiak capace di intendere e volere

Chomiak, risultato capace di intendere e di volere dalla perizia disposta dal giudice, era stato bloccato il 3 gennaio scorso su un treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo ha riconosciuto.

«Spregiudicatezza nella scelta della vittima»

Il gip di Milano che aveva convalidato il fermo aveva sottolineato «la violenza e l'inquietante spregiudicatezza, non solo nella scelta della vittima, una giovane donna sola, ma anche nella commissione del fatto in luogo pubblico e certamente presidiato», oltre che «dalle criminogene condizioni di vita del giovane che ha persino ammesso »di commettere 'talora' furti per procurarsi da mangiare« ad esempio lo scorso 27 dicembre quando è stato identificato dopo un tentativo di furto in un bar di Roma. Il polacco durante l'interrogatorio però aveva negato ogni addebito dicendo di non essere lui l'aggressore ripreso dalle telecamere.