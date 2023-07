Turista austriaca di 18 anni violentata a Como: «Ha abusato di me per due ore»

Una turista austriaca di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata la notte tra domenica e lunedì nella zona del lungolago di Como.

La Russa jr, domani la ragazza dai pm sul caso della violenza sessuale. Identificato il deejay

Cosa è successo

Come riportano i quotidiani comaschi, è rientrata sconvolta nella stanza del bed & breakfast che condivideva con un'amica. Secondo i quotidiani, la denuncia della ragazza «è stata presa molto sul serio» dagli investigatori dalla Questura e il suo racconto è ritenuto «assolutamente credibile».

L'allarme

L'allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato alle 4.45 dell'altra notte.

Il racconto

Domenica sera lei e l'amica erano uscite per una passeggiata sul lungolago e avevano trascorso la serata in un locale cittadino, dove avrebbe incontrato e la persona che poi l'avrebbe violentata. Mentre l'amica sarebbe rientrata nella stanza prima, la diciottenne si è attardata fino all'orario di chiusura. Poi sarebbe stata in balia del suo aguzzino per due ore. La Procura di Como ha incaricato la sezione soggetti deboli della Questura a indagare sul caso. Una volta dimessa dall'ospedale, ieri la ragazza è rimasta a lungo negli uffici della polizia con l'assistenza di personale specializzato nell'aiuto psicologico di donne vittime di violenza.