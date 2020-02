Giordania, turista italiano morto a Petra: colpito da un masso caduto per le forti piogge

Un turista italiano è morto dopo essere stato colpito dal alcuni massi a Petra, in Giordania. Aveva 32 anni, si chiamava Alessandro Ghisoni (nella foto, su concessione de La Libertà) ed era un ingegnere di Piacenza. Il crollo dei massi sarebbe avvenuto in seguito alle forti piogge di questi giorni. Lo rendono noto i media locali. Il giovane era in compagnia di altri tre connazionali, sembrerebbe la moglie i cognati. Le autorità che indagano sull'incidente hanno supervisionato le immagini a circuito chiuso nella zona ed è emerso che non erano presenti altre persone al momento dell'accaduto.

Giordania, attacco a pattuglia polizia: 7 morti, anche una turista canadese

Turista morto, il 118: «Italia in ritardo, con la geolocalizzazione poteva essere salvato»



Giordania, turista italiano morto a Petra: colpito da un masso https://t.co/VIh9jGcvyo — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) February 20, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno sono oltre 55mila gli italiani che visitano la Giordania in cui Petra rappresenta una tappa imprescindibile.