Turista lombardo di 34 anni muore in vacanza in Sardegna: stroncato da un ictus in spiaggia

Dramma in Sardegna dove un giovane turista lombardo di 34 anni è morto mentre era in spiaggia a Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Il giovane si è improvvisamente accasciato mentre era al mare, stroncato da un malore, probabilmente un ictus: immediatamente sono intervenuti diversi bagnanti, tra i quali alcune infermiere libere dal servizio, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi.

