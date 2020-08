Turista morto alle Maldive, assicurazioni e permessi rallentano il rientro della salma Foto

Turista italiano morto alle Maldive. Le ultime notizie sul caso che ha sconvolto Aviano.

La comunità di Aviano non si dà pace per l'improvvisa ed tragica morte di Alessandro Rosignoli, il cuoco 45enne originario del Mantovano che era arrivato in Friuli una quindicina di anni fa dopo aver conosciuto la moglie Chiara Piatti. La coppia si trovava alle Maldive per le vacanze estive quando l'uomo è morto annegato, forse per un malore improvviso, dal momento che, da quanto riferisce chi lo conosce bene, era un provetto nuotatore. Da quanto si è appreso, in passato non aveva mai sofferto di problemi di salute e anzi conduceva una vita sana e all'insegna del movimento.



Cuoco morto, salma ancora alle Maldive

Secondo quanto è filtrato ieri da parte di alcuni conoscenti della coppia, ci vorranno ancora alcuni giorni per capire i tempi di rimpatrio della salma.per disporre il rientro del feretro. Alle Maldive con la vedova ci sono anche due dei tre figli della coppia, mentre il terzo è rimasto ad Aviano con la nonna materna. Si può ipotizzare che le esequie non possano essere celebrate prima dell'inizio della prossima settimana, proprio per gli ostacoli di natura burocratica che accompagnano circostanze così tragiche durante un viaggio all'estero. Non è ancora stato reso noto se la tumulazione della salma avverrà ad Aviano o nel piccolo centro del mantovano, il paese natale del cuoco 45enne, dove ancora abita una sorella, affetta da disabilità, e della quale era anche il tutore legale. Un dramma nel dramma, dunque, senza contare lo strazio per i tre figli adolescenti che Ale, così lo chiamano gli amici, ha cresciuto seguendoli passo passo, assieme alla moglie con cui ha sempre condiviso anche la grande passione per i viaggi in tutto il pianeta. La scelta delle Maldive per le vacanze era stata una mezza improvvisata: la conferma della riapertura del paradiso dei turisti era stata recente. Solo dal 15 luglio erano state riaperte le frontiere agli stranieri per motivi di turismo. Le Maldive avevano chiuso lo scorso marzo a causa della pandemia di Coronavirus . Il turismo rappresenta infatti un terzo delle entrate nazionali delle Maldive. Secondo recenti dati la pandemia ha avuto un impatto socioeconomico sulle Maldive maggiore dello tsunami del 2004 e la crisi finanziaria globale del 2008.

PARTENZA SENZA SE E MA

La coppia avianese, di fronte all'eliminazione dei blocchi in entrata, aveva deciso di trascorrere le proprie vacanze in queste isole da sogno, conscia della necessità, al ritorno, di osservare scrupolosamente i 15 giorni di quarantena. Anche per questa ragione, una volta sistemato l'aspetto legato alle procedure internazionali di rimpatrio delle spoglie, bisognerà capire in quali modalità i congiunti ora all'estero potranno partecipare alle esequie.



Malore nel resort, l'ultima foto

IL RICORDO

Per favorire il ricordo di Alessandro Rosignoli, anche in considerazione del fatto che la famiglia è bloccata a decine di migliaia di chilometri dall'Italia, è stato attivato un nuovo meccanismo di Facebook che permette di onorare la memoria dello scomparso. Il profilo del cuoco è ora divenuto In memoria di Alessandro Rosignoli: «Speriamo che le persone che amano Alessandro troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lui e la sua vita», si legge nella presentazione della carrellata di immagini che ricordano l'esistenza spensierata dell'uomo sempre attorniato dall'inseparabile moglie e dai figli adorati.

R.D.P.

Vacanza tragica con la moglie alla Maldive, cuoco di 44 anni stroncato in mare. Era appena arrivato al Resort Foto AVIANO - Un turista di 44 anni, residente ad Aviano (Pordenone), Alessandro Rosignoli, cuoco di professione e padre di 3 figli, è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è annegato, non si esclude forse a causa di un malore.

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA