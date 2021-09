Turista morto schiacciato da un masso: incidente durante un'arrampicata in Sardegna

Tragedia durante una arrampicata a Fluminimaggiore, nel sud Sardegna. Un giovane escursionista tedesco è morto dopo essere stato colpito da un masso che si è staccato da una parete rocciosa. Ferita una sua amica, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Erano in quattro, tutti di una comitiva di tedeschi in vacanza nell'Isola, impegnati in un'arrampicata sulle falesie di Punta Pilocca. La vittima, da quanto si apprende, si trovava a terra e teneva la corda di sicurezza all'amica che stava scalando, poco distante gli altri due connazionali.

APPROFONDIMENTI GRAN SASSO Alpinista precipita in parete: nel vuoto per ore con una gamba e un... ABRUZZO Incidente in cordata sul Gran Sasso: grave alpinista 35enne di Roma ABRUZZO Gran Sasso, cade da 8 metri e perde i sensi: grave alpinista di 28... INDIA Pullman a due piani cade da un ponte in autostrada in India: 29 morti

Alpinista precipita in parete: nel vuoto per ore con una gamba e un braccio fratturati

Improvvisamente dalla parete rocciosa si è staccato un masso che ha centrato in pieno il giovane, facendogli mollare la presa sulla corda. L'amica è così precipitata al suolo, fortunatamente non da un'altezza elevata. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di due elicotteri del 118 partiti da Alghero e Cagliari e delle squadre del Soccorso alpino di Cagliari e Medio Campidano, seguiti poi dai volontari di Fluminimaggiore e dai carabinieri. I feriti sono stati recuperati dal 118 con il supporto del Soccorso alpino e stabilizzati. Il giovane schiacciato dal masso è morto in elicottero durante il trasportato in ospedale. L'amica è stata ricoverata. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia.