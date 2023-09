Chiara Lindl, turista tedesca dispersa nel Lago di Iseo: indagata l'amica senza patente. «Erano così ubriachi da non ricordare l'incidente»

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni colpose Carolina Knauff, turista tedesca di 23 anni, che ha effettuato la manovra azzardata sul motoscafo dal quale venerdì pomeriggio è caduta in acqua l'amica Chiara Lindl, 20 anni, anche lei tedesca, attualmente dispersa nel Lago di Iseo. Il corpo della giovane non è ancora stato individuato dopo un giorno di ricerche. Carolina non aveva la patente, e dopo essersi messa ai comandi ha accelerato e l'amica ha perso l'equilibrio. Per domani è previsto il supporto del nucleo sommozzatori di Roma con un particolare sonar da ricerca. «Una volta effettuata una scansione dettagliata dei fondali dell'area interessata e individuati dei target si procederà alla verifica dei punti mediante un R.O.V.. Il robot subacqueo in dotazione ai vigili del fuoco è un veicolo comandato da dagli specialisti a bordo di un'imbarcazione e che riesce a raggiungere considerevoli profondità. Il robot è inoltre dotato di telecamere e bracci teleguidati che gli permettono di operare sott'acqua», fanno sapere gli investigatori.

Cosa è successo

Chiara, 20 anni, turista tedesca in vacanza sul lago Iseo, è caduta in acqua vittima di un incidente causato da un grave errore umano.

L'alcol e la caduta in acqua

La 20enne, residente in Baviera, pare si sia posizionata a prua, dove non c'era fisicamente lo spazio per stare, e poi un'amica di tre anni più grande, messasi ai comandi pur non avendo la patente, avrebbe improvvisamente accelerato. Chiara è caduta in acqua e non si esclude che possa aver prima battuto la testa contro la barca. Di certo c'è che non è più riemersa e i ragazzi hanno lanciato l'allarme tornando al campeggio dove alloggiano a Pisogne. Erano talmente ubriachi che faticavano a reggersi in piedi e a raccontare l'incidente. In base alle indicazioni, confuse e comunque non precise, sono iniziate le ricerche in acqua e sul fondale, in un punto del lago di Iseo che raggiunge addirittura i 180 metri di profondità.

L'amica denunciata

I carabinieri di Breno hanno denunciato la ragazza che ha effettuato la manovra azzardata accelerando all'improvviso e facendo cadere Carolina e il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato da aggiungere in un quadro in cui sarebbero state infrante una serie di regole nautiche. E il pensiero va a quanto accaduto nell'estate del 2021 sull'altro lago bresciano, nelle acque del Garda a Salò. Era la notte del 19 giugno 2021 quando Greta Nedrotti, 24 anni, e Umberto Garzarella, 37, morirono sul loro gozzo travolto dal motoscafo su cui viaggiavano a velocità quattro volte oltre i limiti i due turisti tedeschi Patrick Kassen e Cristian Teismann, condannati in primo grado e ora in attesa del processo d'appello. Umberto Garzarella morì sul colpo e il corpo venne ritrovato al mattino dopo sul gozzo ormai alla deriva. Il cadavere di Greta Nedrotti venne invece recuperato sul fondale del Garda a ore di distanza.