Turista ubriaco blocca le auto: pestato a calci e pugni, il video choc su Facebook

Venerdì 11 Maggio 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 17:06

Il suo scherzo non era divertente, la reazione dei passanti lo è stata ancora meno. Unubriaco a Ibiza ha letteralmente bloccato il traffico, seminudo, stendendosi sulla strada per impedire alle auto di passare: è successo martedì sera intorno alle 20.30, su una strada di Cala de Bou, riferiscono i media inglesi.Il video, pubblicato su Facebook, mostra l’uomo che si stende e fa finta di dormire: una goliardata, ma non per gli automobilisti che passavano di lì, che hanno perso la pazienza prima suonando il clacson, poi inveendo contro di lui. Un motociclista, a un certo punto, si avvicina e gli dice di alzarsi: nell’arco di pochi secondi,e addirittura bastonate. Una scena terribile, alla fine della quale il turista, ubriaco e stordito, si alza e barcolla fino al marciapiede.La polizia spagnola sta cercando due uomini che, si vede nel video,, mentre l’uomo non avrebbe invece sporto denuncia. Nelle parti finali del filmato si vede proprio il turista affrontare a muso duro i due uomini, nella BMW grigia in 'testa' alla fila di auto: uno dei due scappa a piedi, l'altro alla guida dell'auto accelera per evitarlo. «Non sappiamo se è peggio un turista ubriaco o un automobilista arrabbiato che lo pesta a sangue», ha commentato uno dei residenti.