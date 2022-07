Gallipoli, due turiste girano nude in centro: il video diventa virale

È diventato virale sui social un video in cui si vedono due turiste passeggiare nude nel centro storico di Gallipoli. Le donne erano probabilmente di ritorno dalla vicina spiaggia della Purità, dove forse hanno cercato un po' di sollievo dal caldo con un bagno rinfrescante. Qualcuno che si trovava lì in quel momento ha girato il video con un cellulare e lo ha condiviso in rete dove è diventato virale.

Turiste nude a Gallipoli: il video virale

Un mese fa la famosa spiaggia della Purità era stata teatro di una tintarella senza veli. Una ragazza senza preoccuparsi della presenza di famiglie e bambini si era stesa al sola senza costume. L'ultimo video, invece, ritrae due donne senza veli che passeggiano, forse all'alba (alla presenza degli operatori ecologici impegnati nella raccolta rifiuti), lungo i bastioni della città vecchia, sempre nei pressi della Purità. Non è mistero che Gallipoli da tempo sia meta di nudisti (che cercano spiagge e insenature isolate), ma che ora se ne vadano in giro tranquillamente per la città, sembra - per molti - una moda esagerata.