Maxi risarcimento di Uber a tutte le sue dipendenti vittime di molestie, storica decisione negli Usa

Uber alla fine ha ceduto e ha acconsentito a stanziare 4,4 milioni di dollari per risarcire le donne vittime di molestie sessuali, tutte dipendenti della societa'. L'annuncio è stato fatto dalla Commissione per le eque opportunita' di lavoro americana (Eeoc) dopo un'inchiesta articolata dalla quale e' emersa una cultura aziendale discriminatoria. In pratica Uber favoriva la discriminazione di genere e le molestie. Ora si tratta di affrontare la parte risarcitoria. La Commissione Usa ha spiegato che un amministratore contattera' le dipendenti di Uber, impiegate tra il 2014 e il 2019, offrendo loro l'opportunita' di fare un ricorso e ricevere un risarcimento. L'inchiesta della Eeoc e' stata lanciata nel 2017 dopo la denuncia di una dipendente di Uber con un blog diventato virale, sollevando al contempo una marea di polemiche. In ogni caso la decisione della commissione è destinata a creare un precedente e a fare giurisprudenza.

Ultimo aggiornamento: 11:13

