Pescara, ubriachi si picchiano: i poliziotti cercano di dividerli ma scoprono che sono positivi

Scene di pura follia e anche di paura ieri a Pescara, nella zona della stazione di Portanuova per due persone, ubriache, che hanno cominciato a picchiarsi. Dato che i due erano completamente di fuori testa, per evitare che la situazione potesse degenerare sono state allertate forze dell'ordine e 118. Una volta arrivate sul posto, si è scoperto che i due erano positivi al Covid. Nonostante questo, giravano come nulla fosse.

In particolare i sanitari del 118 hanno cercato di calmarli così da trasportarli al pronto soccorso, ma i due balordi per tutta risposta sono andati ancora di più in escandescenza. Stando al racconto di alcuni testimoni, ad un certo punto, per fare in modo che nessuno potesse loro avvicinarsi o portarli via si sono stretti contro alcuni alberi. Tutto questo è durato diversi minuti. Poi, una volta tornati per così dire in sé, sono stati identificati e quindi sanzionati.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA