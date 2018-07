Lunedì 23 Luglio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaco a cavallo, denunciato dalla polizia. È successo l'altra sera a Ivrea dove un uomo di 45 anni, residente in città, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo. Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada.Quando la polizia lo ha raggiunto, l'uomo era stato appena disarcionato dal cavallo. Positivo all'alcoltest è stato denunciato e multato per guida in stato di ebbrezza. Il cavallo è stato riportato in maneggio dagli agenti del commissariato d'Ivrea.