Ubriaco e drogato al volante di una Ferrari California cerca di investire il comandante dei carabinieri

Supera a forte velocità e in modo pericoloso al volante di una Ferrari California i veicoli in coda al semaforo in via 4 novembre a Mestrino, in provincia di Padova. Il comandante della stazione dei carabinieri gli intima l'alt ma R.D., 46 anni, residente a Campodoro, ha proseguito la corsa con una brusca manovra costringendo il sottufficiale a spostarsi per non essere investito. Il conducente della Ferrari è stato fermato poco dopo da un equipaggio dell'Arma. E' stato trovato positivo ad alcol e cocaina e denunciato

Ultimo aggiornamento: 15:59

