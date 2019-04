Roma, ubriaco, drogato senza patente tenta di travolgere i carabinieri e fugge: arrestato

Martedì 30 Aprile 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 16:16

Stava guidando la sua Audi A3 lungo la via Flaminia, in, sotto effetto di, quando è stato intercettato da una pattuglia dei. Invece di fermarsi all'alt dei militari, unsi è dato alla fuga, tentando anche di travolgere una volante. Alla fine, l'uomo è stato arrestato dopo un lungo inseguimento, terminato sulla Cassia, all'altezza di via della Giustiniana.È accaduto ala notte scorsa: l'uomo arrestato è ora detenuto a Regina Coeli ed è accusato di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. Ilstava sfrecciando a grande velocità lungo via Flaminia, in direzione centro, quando è stato notato notato da una pattuglia di. Dopo non aver rispettato l'alt, l'uomo ha anche ripetutamente speronato la volante, nel tentativo di mandarla fuori strada.Alla fine, durante l'inseguimento, sono arrivati i rinforzi: un'altra pattuglia dei carabinieri si è piazzata lungo via della Giustiniana ed è proprio contro l'auto dei militari che la folle corsa dell'uomo si è bruscamente fermata. Una volta arrestato, il 27enne è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato l'assunzione di sostanze stupefacenti e un tasso alcolemico di 1,52 grammi/litro, oltre tre volte il limite consentito dalla legge.