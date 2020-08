Tir croato a zig zag sull'A28: camionista ubriaco di birra cinque volte oltre i limiti

Con il tir in “A28” con tasso alcolico di 2,50 g/l, 5 volte oltre i limiti: bloccato e denunciato. Venerdì scorso alle 22 una pattuglia della Stradale di Pordenone notava un autoarticolato con targa croata che percorrendo l’autostrada da Portogruaro in direzione di Pordenone, sbandava vistosamente zigzagando con pericolosi scarti laterali repentini.

La pattuglia riusciva a far rallentare il mezzo pesante ed a farlo uscire dall’autostrada ad Azzano Decimo. Il conducente, identificato per un 52enne croato, manifestava in modo marcato di aver abusato di alcolici, infatti a bordo del veicolo erano presenti numerose bottiglie di birra vuote.

L’immediato accertamento effettuato con l’etilometro evidenziava un tasso alcolico di 2,50 g/l. con conseguente ritiro della patente e deferimento alla Procura per guida in stato di ebbrezza, aggravata in quanto commessa da conducente professionale e in ore notturne. In questi casi il Codice della Strada prevede l’ammenda da 1500 a 6000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. L’autoarticolato è stato sottoposto a fermo amministrativo per il mancato pagamento immediato di altre due contravvenzioni ammontanti a più di duemila euro. Inoltre, nella serata di domenica 23 agosto. lo stesso conducente, già accompagnato in un albergo della zona, è stato trovato da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, a vagare in calzoncini corti e canottiera sotto la pioggia nei pressi dell’autostrada, senza denaro e senza documenti.

In considerazione delle condizioni, il capo pattuglia ha provveduto ad accompagnarlo presso un altro albergo anticipando di tasca propria il costo della camera. Il giorno dopo la sua azienda ha provveduto a pagare le sanzioni amministrative e a rimborsare le spese, recuperando il veicolo ed il proprio dipendente.

