Ubriaco, travolge 22enne in bici: lei è gravissima, lui viene arrestato

Domenica 22 Aprile 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 10:40

AVIANO - Travolge una ragazza di 22 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta ad Aviano e, sottoposto all'alcoltest, risulta positivo: guidava l'auto ubriaco ed è stato arrestato dai carabinieri per le ipotesi di reato di guida in stato di ebrezza e lesioni personali gravi a seguito di incidente stradale.Lo scontro si è verificato intorno alle 18 di ieri, sabato 21 aprile. Il conducente finito in manette, N.M. le sue inziali, 24 anni, di Aviano, stava conducendo una Renault Clio; percorreva via Giovanni XXIII, ad Aviano, in direzione del supermercato Coop. Per cause tuttora in corso di accertamento ha investito la ragazza, L.M.B. le sue iniziali, che in quel momento stava percorrendo la strada nel senso di marcia opposto in sella a una bicicletta da donna di marca Holland di colore fucsia e grigio.A seguito dell’impatto, la giovane è stata sbalzata per circa dieci metri cadendo all’indietro sull'asfalto. Immediatamente soccorsa dal conducente del veicolo e da altre persone, è parsa subito in condizioni critiche; era priva di coscienza. Oltre ai carabinieri di Aviano e al personale dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aviano, il cui ufficio si trova a pochi metri dal luogo dell’incidente. Il giovane 24enne è stato accompagnato nella caserma dei militari dell'Arma di Aviano ed è risultato positivo all’esame alcoltest con valori ben superiori alla soglia di legge: 1,60 g/l e 1,71 g/l i valori riscontrati a seguito di due prove.La giovane è stata trasportata con l'elisoccorso, d'urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverata in terapia intensiva; per lei la prognosi è riservata. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone, Federico Baldo, intervenuto nella stazione dei carabinieri di Aviano, alla presenza dei difensori di fiducia del 24enne, ha proceduto con l'interrogatorio dell’indagato e, al termine, ne ha disposto la liberazione. La bici e la macchina incidentate sono state poste sotto sequestro.