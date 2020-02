Foggia, uccide a coltellate l'amante della moglie: «Vai a letto con lei». Un'accusa infamante. Lo ha accusato di essere l'amante della moglie, prima di colpirlo ripetutamente con un coltello da cucina e ucciderlo. E' accaduto a Manfredonia, in provincia di Foggia. La vittima della furia omicida è Vincenzo Paglione, commercialista di 54 anni.

Il killer è un autotrasportatore di 52 anni, incensurato, che dopo aver accoltellato il presunto rivale in amore, si è costituito presentandosi spontaneamente in questura.

Colpito ripetutamente col coltello, che si è anche spezzato, Paglione è morto durante il trasporto a sirene spiegate, in ambulanza, verso l'ospedale di San Giovanni Rotondo. La vittima si trovava nel suo studio professionale in via Nazario Sauro quando è stata raggiunta dall’autotrasportatore.



Ultimo aggiornamento: 8 Febbraio, 00:01

